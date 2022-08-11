Mudanya’da 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri gerçekleştirildi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri Mudanya ilçesindeki programla devam etti.



Mütareke Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte sırasıyla mehteran konseri, kılıç kalkan oyunu, halk oyunları gösterisi ve Hacivat ile Karagöz oyunu gibi Türk kültürüne ait öğeler yer aldı.



Etkinlik son olarak Enjoy Orkestrası’nın yerli ve yabancı şarkıları seslendirmesiyle tamamlandı.

Siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı etkinlikte, vatandaşlar gösterileri ve konseri ilgiyle izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.