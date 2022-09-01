"Uluslararası Kozadan Kumaşa İpek Festivali" temsili koza alımıyla başladı

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BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Uluslararası Kozadan Kumaşa İpek Festivali", 6 asırlık tarihi Koza Han'da, temsili koza alım satımı ile başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, tarihi ipek yolunun Anadolu'daki son durağı olan, Osmanlı döneminde, başta Topkapı olmak üzere dünya saraylarını süsleyen ipek halı ve kumaşlar üreten Bursa, yaklaşık 2 asır sonra dünyaca ünlü ipeğiyle yeniden vitrine çıkıyor.

- Koza atlarla getirildi

Festival kapsamında, yaklaşık 6 asır önce 2. Bayezid tarafından yaptırılan ve Osmanlı döneminde ipek ticaretinin merkezi olan Koza Han, koza mezadına ev sahipliği yaptı.

Tarihi hanın kapısından atlarıyla giren temsili tüccarlar alım satım canlandırması yaptı. Yaş ve kuru koza fiyatlarının ilan edilmesinin ardından mezat başlarken, pazarlıklara Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı.

Buradaki etkinliğin ardından festivalin açılış töreni, Orhangazi Parkı'nda gerçekleştirildi. Alanda hazırlanan çadır ve stantlarda yapılan ipek ürünler ile ilgili atölye çalışmaları, vatandaşlardan ilgi gördü.

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her kentin kendine özgü sembol değerleri olduğunu ancak Bursa'nın sembollerinin saymakla bitmeyeceğini ifade etti.

Aktaş, Bursa'nın tarihsel varlığını sadece anıtsal yapılarla sınırlamanın mümkün olmadığının altını çizerek şunları kaydetti:

"Bursa'nın ticari geleneği ve bu geleneğin yansıması olan çarşıları, esnaf ve zanaat kültürü var. Örneğin bugün bizleri burada bir araya getiren, bir Asya simgesi iken uzun yollar aşıp Bursa'nın simgesi haline gelen ipeğimiz. Osmanlı döneminde Topkapı başta olmak üzere Avrupa saraylarını süsleyen Bursa ipeği o kadar değerliymiş ki, Çin ve İran ipeklerinden vergi alan Avrupa, Bursa ipeğinden hiçbir zaman vergi almamış. Türk kültürünün en önemli değerlerinden olan Bursa İpeğinin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için gayret gösteriyoruz."

Bursa İpekçiliğini Geliştirme Derneği Başkanı Ünal Şıpka da derneği 2012 yılında kurduklarını ve ipeğin yeniden eski günlerine dönebilmesi amacıyla kısa, orta ve uzun vadede yapılacak çalışma programını belirlediklerini ifade etti.

Açılış töreninin ardından stantları dolaşan Aktaş ve beraberindekiler, daha sonra Tayyare Kültür Merkezi’nde yabancı sanatçılar tarafından hazırlanan ipekle ilgili ürünler sergisini gezdi.

Törene, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül ile çok sayıda davetli katıldı.

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