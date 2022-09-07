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MHP'den Bahçeli'nin 11 Eylül'deki Bursa mitingine davet

AA

MHP'den Bahçeli'nin 11 Eylül'deki Bursa mitingine davet

BURSA (AA) - MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti; Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile her geçen gün büyümekte, bölgesinde güç sahibi olmakta, küresel meselelere yön veren ve çözüm üreten devlet olarak bir yıldız gibi parlamaktadır." dedi.

Büyükataman, Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, 11 Eylül Pazar günü Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin katılımıyla düzenlenecek "2023'e doğru, aday belli, karar net" temalı mitinge tüm Bursa halkını davet etti.

MHP'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı olan 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçimlerine büyük hassasiyet ve titizlikle hazırlandığını belirten Büyükataman, ülkenin tam bağımsızlık yolunda istikrarlı ve tavizsiz ilerlemesini sürdürmenin yolunun bu seçimlerden geçtiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle Türkiye'nin geçmişte yaşanan kısır tartışmalardan, istikrarsız hükümetlerden ve sonu gelmeyen siyasi kavgalardan kurtulduğunu belirten Büyükataman, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti; Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile her geçen gün büyümekte, bölgesinde güç sahibi olmakta, küresel meselelere yön veren ve çözüm üreten devlet olarak bir yıldız gibi parlamaktadır. Dünyada ve bölgesindeki meselelerde kaderine mahkum şekilde sessizce bekleyen, istikameti, sözde müttefik Batılı devletlerin zihinlerinde şekillenen bir Türkiye artık yoktur. Ülkemiz, Cumhur İttifakı'yla kendisine yönelen tüm tehditlere misliyle karşılık vermekte, asli çıkarlarını kendi iradesi ile savunabilmektedir. Zillet ittifakı, fonlarla şişirilen medyası aracılığıyla Türk devletinin mücadelesine mani olmak istese de Türkiye’nin Cumhur İttifakı ile attığı adımlar Türk milletinin zihnine kazınmıştır. Türkiye’nin desteğiyle Karabağ’daki 30 yıllık işgal sona ermiş, Azerbaycan Ordusu muzaffer olmuştur. Terörle mücadeledeki kararlılık sayesinde ülkemizde, Suriye’de ve Irak’ta terör örgütlerinin inlerine girilmiş, şehitlerimizin hesabı sorulmuştur. Doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları üzerinde olan haklarımız tüm Batılı ülkelerin tehditlerine rağmen korunmuş ve hala korunmaktadır. Ülkemiz Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tarafsızlığımızı korumuş, tahıl koridorunu açarak gıda kıtlığından milyonlarca insanın olumsuz etkilenmesine engel olmuştur. Cumhur İttifakı olarak attığımız bu tarihi adımlara ve Türkiye’nin yükselişine karşın FETÖ’sü, PKK'sı, CHP'si, İYİ Partisi altılı masa etrafında birleşmiş, sosyal medya üzerinden sahte hesaplarla alçakça algı operasyonları yapmaktadır."

Sosyal medya üzerinden kimliği belirsiz hesaplarla milletin arasına yalan ve fitne saçanlara, itibar suikastları ile gündemi meşgul edenlere karşı yapılacak düzenlemeye Millet İttifakı ortaklarının karşı çıkmasını manidar bulduklarını dile getirdi.

- "Şehitlerimizin bize bıraktıkları emanetle yani aileleri ile helalleşmeli"

İsmet Büyükataman, Türkiye Cumhuriyeti'nin, dünyada ve bölgesinde kimsenin göz ardı edemeyeceği önemli ve güçlü bir ülke olduğunu vurguladı. Türkiye'nin gündemine ve Türk milletinin zihnine sosyal medya ile hükmedeceğini sananların, en güzel cevabı milletten alacağını ifade eden Büyükataman, şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye, sistemli olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne düşmanlık yapan, terör örgütlerine tavizsiz sahip çıkan, emperyalizmin kullanışlı bir aparatı haline gelen zillet ittifakı ile karşı karşıyadır. Türk milletinin dünü, bugünü ve yarını ile kavgalı olan zillet ittifakı, her meselede Türkiye Cumhuriyeti’nin karşısında saf tutmakta, Türk ve Türkiye düşmanlarının yanında yer almaktadır. CHP lideri Kılıçdaroğlu her konuşmasında, 'Yönetime geldiğimizde helalleşeceğiz.' diyerek FETÖ, PKK ve DHKP-C tutuklularına umut olmaktadır. Kılıçdaroğlu hangi hakla terör örgütlerinin şehit ettiği binlerce vatandaşımız adına konuşmakta, hangi vicdanla şehitlerimizin katilleriyle helalleşeceğini söylemektedir? Kılıçdaroğlu ve altılı şer masası eğer helalleşmek istiyorsa, şehitlerimizin bize bıraktıkları emanetle yani aileleri ile helalleşmeli ve derhal bu alçak söylemden vazgeçmelidir. Hemen her konuşmasında kendini bağımsız yargının yerine koyup karar veren, Demirtaş ve Kavala’yı serbest bırakacağını söyleyen Kılıçdaroğlu milletin değil teröristlerin, Türkiye düşmanlarının dertleriyle dertlenmektedir."

Millet İttifakı'nı oluşturan partilere mensup başkanların yönetimindeki belediyelere de eleştiride bulunan Büyükataman, "Bu kirli ittifakın Türkiye’yi yönetme provasını, ortak adayla kazandıkları Mersin, Adana, İstanbul, İzmir gibi büyükşehir belediyelerinde, terör örgütü mensuplarının kadrolaşmasında görmekteyiz. Bu belediyeler adeta terör örgütünün propaganda merkezine dönüşmüş, örgüt mensubu şarkıcıların konser verdiği, yazarların kitaplarını yayınlattığı kurumlara dönüşmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

- "Anayasa değişikliğini sağlayacak nitelikli çoğunluğa ulaşma" hedefi

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Türkiye'yi istikrarsız hükümetlere ve dışa bağımlı politikalara mahkum etmek isteyen sömürgeci zihniyete Türk milletinin geçit vermeyeceğini belirtti.

Türk milletinin, istikbaline gölge düşürmek isteyenlere ve istiklaline düşman olanlara karşı Cumhur İttifakı olarak sonuna kadar mücadele edeceklerini dile getiren Büyükataman, şunları kaydetti:

"2023 yılı Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin Türk milleti için hayati önem taşıdığının bilinci ve milletimizden aldığımız güç ile çalışıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılına sarsılmaz bir kararlılıkla hazırlanıyor ve tüm vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Önümüzde seçime kadar olan süreçte de Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin talimatları ve belirlediği stratejik hedeflerimiz doğrultusunda, bir gönül seferberliği halinde adım adım 2023 çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023’te yeniden seçilmesi için çalışacak ve Cumhur İttifakı'nın TBMM’de anayasa değişikliğini sağlayacak nitelikli çoğunluğa ulaşmasının önemini her vatandaşımıza anlatacağız. Bu kapsamda Bursa'mızın kurtuluşunun 100'üncü yılı olan 11 Eylül 2022 Pazar günü saat 17.00'de Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin teşrifleriyle Gökdere Meydanı'nda gerçekleştireceğimiz '2023'e doğru aday belli, karar net' açık hava toplantımıza bütün Bursalı vatandaşlarımızı davet ediyoruz."

Basın toplantısına, MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, MYK Üyesi Fevzi Zırhlıoğlu, MDK Üyesi Muhammet Tekin ile MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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