Bursa'da "2. Erdinç Çelikkol Türk Sanat Müziği Beste Yarışması-2022" finali gerçekleşti

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BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bestekar Sanatçı Erdinç Çelikkol'a vefa amacıyla "2. Erdinç Çelikkol Türk Sanat Müziği Beste Yarışması-2022" adıyla yarışma düzenledi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Fahri Dibekoğlu yönetti.

Gecede konuk sanatçı olarak sahne alan Nusret Yılmaz ünlü bestekarların eserlerini müzikseverler için yorumladı.

Yarışmada finale kalan solistler de eserlerini seslendirdi.



Jüri üyelerinin solistleri değerlendirmesi sonucu yarışmada dereceye girenler belirlendi.

Gecede Meriç Ersal'ın seslendirdiği bestesi Burhan Atik'e ait "Merak Ettim Bursa'yı" eseri 1.'inci olurken, Oğuz İmrak'ın seslendirdiği bestesi Hülya Gökçe'ye ait "Hep Yemyeşilsin Zümrüt Misali" eseri 2.'nci ve solist Ayşegül Yüzgeç'in yorumladığı bestesi Faruk Şahin'e ait "Uludağ'dan Gelir Misk İle Amber" eseri ise 3.'ncü oldu.

Yarışmanın sonunda bestekarlara ve solistlere plaket takdim edildi.









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