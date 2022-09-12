Mudanya'nın kurtuluşunun 100'üncü yılı törenle kutlandı

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BURSA (AA) - Mudanya'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

İskele Meydanı’nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Şükrü Çavuş Anıtına çelenk sunuldu.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, törende yaptığı konuşmada, "Mudanya'nın 12 Eylül'deki kurtuluşu, 11 Ekim Mudanya Mütarekesi'ne giden yolda önemli bir kilometre taşıdır. Mudanya'mız düşman işgalinden kurtarılarak 11 Ekim'de barışın, kardeşliğin ve cumhuriyetin temelleri atılmış, şanlı tarihimizdeki yerini almıştır." dedi.

Törene, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Cumhuriyet Başsavcısı Okan Kurtaran, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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