Orhaneli'de uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü tedavi altına alındı.

Halil İbrahim K'nin kullandığı hafriyat kamyonu, Fevzipaşa Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi.

Kazanın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü çıkardı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Orhaneli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, ilk tedavisinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi.

Sürücünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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