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Süleyman Çelebi vefatının 600. yılında anıldı

AA

Süleyman Çelebi vefatının 600. yılında anıldı

BURSA (AA) - Osmangazi Halk Eğitim Merkezi tarafından, Süleyman Çelebi’nin vefatının 600. yılı dolaysıyla program düzenledi.

Vesiletü’n -Necat (Mevlid-i Şerif), yazarı Süleyman Çelebi’yi Muradiye Merkez Binasında anma programına çok sayıda kursiyer ve davetli katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan kurum müdürü Mehmet Köse, "Süleyman Çelebi bu topraklarda yetişen, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in sevgisini en veciz bir şekilde gönüllere nakşeden bir gönül eridir. 2022 yılının, UNESCO 41. Genel Konferans kararıyla ülkemizin önerisi Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, Kuzey Makedonya, Romanya ile Ukrayna’nın desteğiyle Süleyman Çelebi’nin Vefatının 600. Yıl Dönümü olarak anma ve kutlama programına alınmış olması mutluluk vericidir." ifadelerini kullandı.

Mehmet Köse, Süleyman Çelebi’nin, 1409 yılında kaleme aldığı Mevlid-i Şerif eserinde işlediği konuları, âyet ve hadislerle ustaca desteklemesinden anlaşılmakta olduğunu vurgulayarak, “Süleyman Çelebi’nin Mevlid-i Şerif’i 1409 yılında Bursa’da kaleme almış, büyük bir aşkla Hz. Peygamber’in sevgisini terennüm edecek ve onun hayatının bazı bölümlerini içine alacak şekilde geliştirerek eserini tamamlamıştır.” diye konuştu.

Sade bir Türkçe ile yazılmış olan eserde, fikir, bilgi ve duyguların çok sanatkârane bir üslûpla anlatıldığını belirten Köse, Süleyman Çelebi’nin ifadelerine, dinî heyecanına bağlı olarak gelişip zenginleşmiş ve ona dönemin çizgisini aşan şahsî ve sanatlı özel bir üslûp kazandırdığını aktardı.

Programa katılan kursiyer ve davetlilere Mevlid şerbeti ikram edildi.



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