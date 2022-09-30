Bursa'da düştüğü derede saatler sonra fark edilen tırın sürücüsü ölü bulundu

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde domates yüklü tırın dereye düşmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı.

İlçeye bağlı kırsal Kestanealan Mahallesi Mezit-7 mevkisindeki Mezit-7 Köprüsü'nün korkuluğunun yıkık olduğunu gören Karayolları ekipleri, çevrede araştırma yaptı.

Ekipler, 02 EV 805 plakalı domates yüklü tırın yaklaşık 20 metre aşağıdaki dere yatağına düştüğünü fark edince bölgeye polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Dereye inen kurtarma ekipleri, sürücü Mehmet Kol'un (44) öldüğünü, oğlu İsa Kol'un (22) yaralandığını belirledi.

Tırdan çıkarılan İsa Kol, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mehmet Kol'un cesedi ise aynı hastanenin morguna gönderildi.

Kupa ve dorsesi birbirinden ayrılan tır ise çekici yardımıyla çıkarıldı.

Olay yerine gelen baba oğulun yakınlarının, dünden beri onlara ulaşamadıklarını söylemeleri üzerine kazanın dün meydana geldiği ihtimali üzerinde duruluyor.

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