BURSA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın, en güçlü ve büyük geleneksel spor organizasyonu olduğunu söyledi.

Bakan Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın etkinlik alanında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Oyunlarının açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve konuk devlet başkanlarının katılımıyla dün akşam muhteşem bir törenle yapıldığını belirten Kasapoğlu, "Coşkulu ve heyecanlı bir açılış gerçekleştirdik. Oyunlar güzel bir şekilde devam ediyor. 103 ülkeden 3 binden fazla sporcuyla geleneksel sporlarda en güçlü ve büyük organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Çok büyük bir emek ve gayret var. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Dünya Etnospor Konfederasyonuna, tüm paydaşlarımıza, Gençlik ve Spor Bakanlığı ailemize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kendisine eşlik eden gönüllülerin tüm organizasyonlarda önemli rol aldığını aktaran Bakan Kasapoğlu, "Gönüllülük, bakanlığımızın önem verdiği bir konu. Gönüllü gençleri her yerde görüyoruz. En zor zamanda, en önemli organizasyonlarda bizimle beraberler. Hepsine teşekkür ediyorum. Konya'da İslam Oyunları'nın en büyüğünü ve kapsamlısını gerçekleştirmiştik. Onlar oradaydı. Göçebe Oyunları'nda Türkiye bir tarih yazıyor ve yine geçlerimizle beraberiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin spordaki giderek artan bir yükselişi olduğuna değinerek, "Türkiye; spordaki iddiası, başarısı ve hedefleriyle bir spor ülkesi. Bu yıl aldığımız madalyaların sayısına yetişemiyoruz. Branşlar çok büyük çeşitlilik gösteriyor. Mükemmel tesis altyapısıyla Türkiye spor turizmi açısından da önemli bir destinasyon. Golften geleneksel branşlara, yüzmeden cimnastiğe ve basketbola kadar Türkiye'nin her alanda iddiası var. Bu iddiayı birbirinden yetenekli gençlerimizle hep daha yukarılara taşıyoruz." şeklinde görüş belirtti.





- "2022'yi dolu dolu geçiriyoruz"





Gençlik ve Spor Bakanı, Türkiye'nin geçen yıl 170'ten fazla uluslararası spor organizasyonu gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "2022'yi de dolu dolu geçiriyoruz. Bir yanda Konya'da İslam Oyunları, diğer yandan İznik'te Göçebe Oyunları düzenleniyor. Çıtamız ve tecrübemiz büyüyerek devam ediyor. Türkiye, sporda ve spor turizminde bir marka. Ülkemizin her bölgesinde sporda farklı özelliklere sahip. Ekstrem sporlardan kış sporlarına ve su sporlarına kadar her türlü imkan ve altyapı var. Bu da halkımızın, milletimizin sıcaklığı ve güzel ev sahipliği ile birleşince apayrı bir yöne evrilmiş oluyor." açıklamasını yaptı.

4. Dünya Göçebe Oyunları'nda sadece sporun olmadığını belirten Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Burada sporun yanı sıra kültürel ve sanatsal aktiviteler, gastronomi, çocuklar ile gençlere yönelik çalışmalar var. Tüm halkımızı pazar akşamına kadar buraya bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kasapoğlu, gençlerin organizasyonlara ilgisiyle ilgili soru üzerine, "Her alanda olduğu gibi geleneksel sporlara da müthiş bir heyecanı ve ilgi var. Bunun sonuçlarını da başarıda, branşlara olan ilgide görüyoruz. Bakanlık olarak gençlerin ilgisini en üst düzeyde karşılama yönünde büyük adımlar attık. Bu adımları büyütmeye de devam edeceğiz." şeklinde konuştu.





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