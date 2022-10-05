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Bursa'da tırla kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA

Bursa'da tırla kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde tırla kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Mezit Tüneli yakınlarında Okan Tren'in kullandığı 16 PU 730 plakalı tır, aynı yönde seyreden Alpay Korkmaz (25) yönetimindeki 17 ACR 546 plakalı kamyonete çarptı.

Yaralanan kamyonetin sürücüsü ile aynı araçta bulunan Cemal Karaduman (25) ve Emirhan Kuvan (16), sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Korkmaz'ın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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