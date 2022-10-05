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Türk Hukuk Enstitüsü Bursa temsilciliği açıldı

AA

Türk Hukuk Enstitüsü Bursa temsilciliği açıldı

BURSA (AA) - Türk Hukuk Enstitüsünün Bursa temsilciliği törenle hizmete açıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki açılışta, bugün Türkiye'nin içinden geçtiği kritik günleri idrak edebilmek, doğru yorumlamak ve isabetli adımlar atabilmek için yakın siyasi tarihteki gelişmeleri hep birlikte iyi değerlendirmek gerektiğini düşündüklerini söyledi.

Ateş çemberinin ortasında, devletin varlığı, milletin birliği, ülkenin bölünmez bütünlüğü uğruna verilen beka mücadelesinin kıymetini anlamak için geçmişteki tecrübelerden mutlaka gerekli dersleri çıkarmak gerektiğini ifade eden Büyükataman, "Yakın siyasi tarihimizde hepinizin hatırlayacağı üzere üç önemli yönetim reform yaşanmıştır. Bunlardan ilki 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilmiş. İkincisi 1946 yılında çok partili hayata geçilmiş ve bu çerçevede seçimler yapılmış. Devamında temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmiştir." dedi.

Büyükataman, 1946 yılından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin hayata geçtiği 9 Temmuz 2018'e kadar geride bırakılan 72 yılda darbe hükümetleri, azınlık hükümetleri ve geçici hükümetlerle devletin karar alma mekanizmasının aksadığını, iç ve dış tehditlere karşı direncinin zayıfladığını belirterek, şunları söyledi:

"Bu süre zarfında göreve gelen koalisyon ve azınlık hükümetleri dahil olmak üzere kurulan 51 hükümetin ortalama ömrü, 17 siyasi istikrarsızlığın en bariz göstergesidir. Türkiye'nin uzun siyasi ve yönetim hayatında en temel sorunlardan bir tanesi siyasi istikrar konusu olmuştur. 27 Mayıs 1960 ihtilali, 12 Mart 1971 muhtırası, 12 Eylül 1980 darbesi, 28 Şubat 1997 post modern darbesi, akabinde muhtıra ve son olarak 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü. Bütün bunlar parlamenter sistemle Türkiye'nin artık yol alamayacağını göstermiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle eski sistemdeki tıkanıklıklar aşılmış, hızlı ve etkili karar alma yolu açılmıştır. Yasama, yürütme, yargı erkleri arasındaki kuvvetler ayrılığı ilkesi güçlendirilmiş, yargı bağımsızlığının ve denetiminin daha güçlü olduğu bir sistem hayata geçirilmiştir."

Cumhur İttifakı olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin bütün kurum, kurul ve kurallarıyla yerleşmesi için samimi bir gayret içinde olduklarını vurgulayan Büyükataman, şunları kaydetti:

"Muhterem misafirler ayrıca cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılında yeniden seçilmesi ve Cumhur İttifakı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisinde Anayasa değişikliğini sağlayacak nitelikli çoğunluğa ulaşması için de büyük bir azimle mücadele ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak ülkemizi istikrarsız hükümetlere ve dışa bağımlı politikalara mahkum etmek isteyen zihniyete geçit vermeyecek, Türkiye'yi hep birlikte Allah'ın izniyle aydınlık yarınlara ulaştıracağız."

Alparslan Türkeş'in talimatıyla 1977 yılında kurulan Türk Hukuk Enstitüsünün çalışmalarını takdirle takip ettiklerini belirten Büyükataman, "Bu çalışmalara öncülük eden Türk Hukuk Enstitüsü genel başkanı ve yönetimine teşekkür ediyor, Bursa şubemizin açılışının ufuk camiasına hayırlı olmasını temenni ederken, sizleri bir kez daha şahsım ve Milliyetçi Hareket Partisi adına saygı, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum." diye konuştu.

Türk Hukuk Enstitüsü Genel Başkanı Cemil Yavuz Aksu ise Türk milletinin hukuk alanında ihtiyaç duyduğu nitelikli karoların yetişmesini sağlamak adına çeşitli alanlarda, bünyelerinden yetişen tüm meslektaşlarının katkı sağlayacağı bir akademi sistemi kurarak özellikle genç meslektaşların yetişmesine katkı sunmaya çalışacaklarını kaydetti.

Açılışa Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Gülmüş, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Abdulkadir Şahin, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mahmut Şahin, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Sadık Bölek, Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Gürkan Altun, Bursa Barosu Başkanı Metin Öztosun, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, avukatlar ve hukuk fakültesi öğrencileri katıldı.


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