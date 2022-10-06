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Bursa'da çalmaya çalıştığı motosikletin sahibine bıçak çeken şüpheli yakalandı

AA

Bursa'da çalmaya çalıştığı motosikletin sahibine bıçak çeken şüpheli yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, çalmaya çalıştığı motosikletin sahibine bıçak çeken zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan B.Ö. motosikleti evinin otoparkına park etti.

Bir süre sonra alarm çaldığını duyan B.Ö, otoparka gittiğinde bir kişinin motosikletini çalmaya çalıştığını gördü.

Şüpheli B.Ö'nün tepki göstermesi üzerine bıçağını çıkaran şüpheli daha sonra olay yerinden kaçtı.

B.Ö'nün şikayeti üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Görüntülerden zanlının M.S. olduğunu tespit eden ekipler, onu Karaağaç Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

M.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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