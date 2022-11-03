Bursa'da organ nakli beklerken yaşamını yitiren hekim, bölge toplantısında anıldı

BURSA (AA) - Bursa İl Sağlık Müdürlüğünce, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla, uzun yıllar organ nakil koordinatörlüğü görevini yürüten ve nakil beklerken hayatını kaybeden emekli genel cerrahi uzmanı Opr. Dr. Timur Didinen anısına Bursa Bölge Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Bursa Şehir Hastanesi'ndeki programda, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bilecik ve Düzce'den oluşan bölgenin, organ naklinde yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de bayrağı zirvede tuttuğunu söyledi.

Bursa bölgesinin rakamlarının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu vurgulayan Yavuzyılmaz, donör tespiti, beyin ölümü tespiti ve bunların donör haline gelmesinde öncülük etmiş bir bölge olduğunu dile getirdi.

Programı, Çekirge Devlet Hastanesinde uzun yıllar organ nakil koordinatörlüğü görevini yürüten ve tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında hayatını kaybeden emekli genel cerrahi uzmanı Opr. Dr. Timur Didinen'e atfettiklerini belirten Yavuzyılmaz, "Maalesef birkaç ay önce kendisini böbrek yetmezliğine bağlı sorunlar sebebiyle kaybettik. Hakikaten bütün enerjisini hasta yatağında dahi olmak üzere bu konuya harcamış, birçok cana, birçok kişiye dokunmuş bir abimizdi. Onun için bugünkü kutlamayı da onun anısına düzenleyerek aziz hatırasına da bir nebze olsun dokunalım istedik." diye konuştu.

Yavuzyılmaz, Bursa bölgesinin, en yakın bölgeye yüzde 40 daha fazla donör çıkararak süreci yürüttüğünü dile getirdi.

Kovid-19 salgınından dolayı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de beyin ölümü tespitleri ve donör çıkarmada geriye düşüldüğünü aktaran Yavuzyılmaz, "Bu konuda daha önceki gayretlerini bildiğim bu salondaki tüm arkadaşlarıma, bu işin tüm paydaşlarına 'Hadi yeniden eskinin çok daha üzerine çıkma zamanı' diyorum ve bu konuda yapılan gayretleri yakinen müşahede eden birisi olarak söylüyorum, buna inanarak söylüyorum. Bunun çok daha üzerine çıkacağımızı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy ile Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yıldız da sürece katkı sağlayan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Daha sonra İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa Organ Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi koordinasyonunda, okulda koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında, organ sağlığının korunması ve geliştirilmesi, toplumda organ bağış farkındalığının yaygınlaştırılması amacıyla oluşturulan "Eğitimde iş birliği protokolü" imzalandı.

Opr. Dr. Timur Didinen tarafından, beyin ölümü gerçekleşen hastaların ailelerinin ikna edilmesi sonucunda nakil olarak sağlığına kavuşan hastaların hikayelerini anlattığı programda, Didinen'in ailesine teşekkür plaketi takdim edildi.

Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bilecik ve Düzce il sağlık müdürleri ile sağlık kurumu çalışanlarının da katıldığı toplantının sonunda organ nakli koordinatörlerine teşekkür belgeleri verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.