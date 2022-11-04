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Erdek'te sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA

Balıkesir'in Erdek ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Erdek'te sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, sahte ve kaçak içkinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında ilçede önceden belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 846 litre sahte şarap, 52 litre etil alkol ve 10 litre sahte rakı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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