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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uludağ'ın eteklerinde mahsur kalan 2 paraşütçü kurtarıldı

AA

Uludağ'ın eteklerinde mahsur kalan 2 paraşütçü kurtarıldı

BURSA (AA) - Uludağ'ın zirve bölgesinden yaptıkları yürüyüş sırasında kayalıklarda mahsur kalan 2 paraşütçü kurtarıldı.

Uludağ'ın eteklerinde Karakayalar mevkisinde paraşütçülerin zorunlu iniş yaptığı ihbarı üzerine harekete geçen arama kurtarma ekipleri, mahsur kalan Erol Aslantaş (47) ve Oğuz Sipahi'ye (56) ulaştı.

AFAD, NAK Arama Kurtarma, ANDA ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personelinden oluşan yaklaşık 30 kişilik ekip, paraşütçüleri Osmangazi ilçesindeki kırsal Büyükdeliler Mahallesi'ne getirdi.

Paraşütçülerin hava koşullarının kötüye gitmesiyle uçuşu iptal ettikleri, yürüyerek zirveden indikleri sırada mahsur kaldıklarını öğrenildi.

- "Uçmadık, aşağı inemedik"

Paraşütçülerden Erol Aslantaş, gazetecilere, ekiplerin kendilerine ulaştığında sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Yamaç paraşütü yapmadıklarını, aşağı inerken yanlış bir rota seçiminden dolayı mahsur kaldıklarını belirten Aslantaş, şöyle konuştu:

"İnmemeyi tercih ettik. Çünkü bizim için güvenli değildi. Arama kurtarma ekiplerinden destek bekledik. Bize olay yerinden ayrılmamamız gerektiğini söylediler. Terk etmeyip konumumuzu koruduk. Ekipler sağ olsunlar yanımıza geldi ve güvenli bir şekilde aşağıya indirdiler. Uçuş yapan arkadaşlarımız vardı. Biz yapmamayı tercih ettik. Daha güvenli bir yerden uçuş yapmak için aşağı inerken yanlış bir rota seçtik. Çok dik bir yerde kaldık. Dağcılık tecrübemiz olmadığı için inişi yapmamayı tercih ettik ve yetkililerden yardım istedik. Biz uçmadık, aşağı inemedik. Sağlık durumum iyi, ekiplere teşekkür ederim."

Oğuz Sipahi ise bir spor aktivitesi olarak gittiklerini ve mahsur kaldıklarını ifade ederek, "Kaldık, inemedik. Ekiplere teşekkür ederim. Bayağı soğuktu. Taşlardan bir ev yaptık. Sığınacak bir yer yaptık. Paraşütümüzün çantasını açıp, içine girdik. Erol hocamla yan yana bekledik." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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