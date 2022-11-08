Bursa'da "Karabağ Zaferi Sanat Gösterisi" düzenlendi

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BURSA (AA) - Bursa'da Türkiye Sanatçılar Birliği (TSB) tarafından Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinin Ermenistan'ın işgalinden kurtarılışının yıl dönümünde "Karabağ Zaferi Sanat Gösterisi" gerçekleştirildi.

Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.



Gösteride Burhan Kurtulmuş Aytoslu'nun yazıp yönettiği Karabağ oyunu sahnelendi, Ziya Gökalp'in "Ergenekon" şiiri seslendirildi.

Gecenin sonunda gösteriyi düzenleyen gruplar izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Gösteri öncesinde Karabağ ve Şuşa'da verilen mücadeleyi konu alan fotoğraf sergisi de katılımcıların ziyaretine sunuldu.



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