Bursa'da "Karabağ Zaferi Sanat Gösterisi" düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da "Karabağ Zaferi Sanat Gösterisi" düzenlendi

AA

Bursa'da "Karabağ Zaferi Sanat Gösterisi" düzenlendi

BURSA (AA) - Bursa'da Türkiye Sanatçılar Birliği (TSB) tarafından Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinin Ermenistan'ın işgalinden kurtarılışının yıl dönümünde "Karabağ Zaferi Sanat Gösterisi" gerçekleştirildi.

Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Gösteride Burhan Kurtulmuş Aytoslu'nun yazıp yönettiği Karabağ oyunu sahnelendi, Ziya Gökalp'in "Ergenekon" şiiri seslendirildi.

Gecenin sonunda gösteriyi düzenleyen gruplar izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Gösteri öncesinde Karabağ ve Şuşa'da verilen mücadeleyi konu alan fotoğraf sergisi de katılımcıların ziyaretine sunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da barajlardaki doluluk oranı paylaşıldı
YEREL HABERLER Bursa'da barajlardaki doluluk oranı paylaşıldı
(Görüntülü) OPERASYON, SOYLU?NUN UĞURLAMA KONUŞMASI İLE BAŞLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) OPERASYON, SOYLU?NUN UĞURLAMA KONUŞMASI ...
Bursa 6. Uluslararası Blok Mermer Fuarı 23-26 Kasım'da yapılacak
YEREL HABERLER Bursa 6. Uluslararası Blok Mermer Fuarı 23-26 ...
Bursa'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu': 95 gözaltı (4)
YEREL HABERLER Bursa'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu': 95 gözaltı (4)
Eski Bursa valisi Harput ve 36 sanığın yeniden yargılandığı davada mütalaa açıklandı
YEREL HABERLER Eski Bursa valisi Harput ve 36 sanığın yeniden ...
Bursa'da otelde unutulan yaklaşık 200 bin lira tutarındaki para sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Bursa'da otelde unutulan yaklaşık 200 bin lira ...
(Görüntülü)OTEL ÇALIŞANI, RESTORANDA UNUTULAN İÇİNDE 181 BİN LİRA OLAN ÇANTAYI SAHİBİNE ULAŞTIRDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)OTEL ÇALIŞANI, RESTORANDA UNUTULAN İÇİNDE ...
Bursa'daki Kökünü Kurutma Operasyonu
YEREL HABERLER Bursa'daki Kökünü Kurutma Operasyonu
Otel çalışanı, restoranda unutulan içinde 181 bin lira olan çantayı sahibine ulaştırdı
YEREL HABERLER Otel çalışanı, restoranda unutulan içinde 181 bin ...
(Görüntülü)TANKERİ EMNİYET ŞERİDİNE ÇEKEN ŞOFÖRE KAMYON ÇARPTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü)TANKERİ EMNİYET ŞERİDİNE ÇEKEN ŞOFÖRE ...
Bursa'da arızalanan aracından inen tanker sürücüsü kamyonun çarpması sonucu öldü
YEREL HABERLER Bursa'da arızalanan aracından inen tanker sürücüsü ...
Bursa´da `Kökünü Kurutma Operasyonu': 95 gözaltı (3)
YEREL HABERLER Bursa´da `Kökünü Kurutma Operasyonu': 95 gözaltı (3)
Tankeri emniyet şeridine çeken şoföre kamyon çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Tankeri emniyet şeridine çeken şoföre kamyon çarptı: ...
(Görüntülü)BURSA KÖKÜNÜ KURUTMA OPERASYONU
YEREL HABERLER (Görüntülü)BURSA KÖKÜNÜ KURUTMA OPERASYONU
Bursa´da, `Kökünü Kurutma Operasyonu': 95 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Bursa´da, `Kökünü Kurutma Operasyonu': 95 gözaltı (2)
GÜNCELLEME - Bursa'daki Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 16 kilo 882 gram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Bursa'daki Kökünü Kurutma Operasyonu'nda ...
İçişleri Bakanı Soylu, Bursa'da 95 uyuşturucu satıcısının yakalandığını açıkladı:
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Bursa'da 95 uyuşturucu ...
(Görüntülü) BURSA?DA ?KÖKÜNÜ KURUTMA OPERASYONU? DÜZENLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA?DA ?KÖKÜNÜ KURUTMA OPERASYONU? ...
Bursa´da `kökünü kurutma operasyonu´ düzenlendi-Fotoğraf
YEREL HABERLER Bursa´da `kökünü kurutma operasyonu´ ...
FLASH
YEREL HABERLER FLASH
FLASH
YEREL HABERLER FLASH
CANLI YAYIN
YEREL HABERLER CANLI YAYIN
Bursa´da, `kökünü kurutma operasyonu´ düzenlendi
YEREL HABERLER Bursa´da, `kökünü kurutma operasyonu´ düzenlendi
BURSA´DA, `KÖKÜNÜ KURUTMA OPERASYONU´ DÜZENLENDİ
YEREL HABERLER BURSA´DA, `KÖKÜNÜ KURUTMA OPERASYONU´ DÜZENLENDİ

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.