Bursa'da yangında hayatını kaybedenler için taziye çadırı kuruldu

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BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki yangında hayatını kaybedenler için kurulan taziye çadırında dua edildi.

Hamitler Mahallesi Teoman Özalp Parkı'nda kurulan taziye çadırına, yangında hayatını kaybedenlerin yakınları geldi.

Burada imam hatipler tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, yangında hayatını kaybedenler için dua edildi.

Yangında 6 çocuğu ve eşini kaybeden Hüseyin Aljasem, AA muhabirine, dün gece bir tanıdığına taziye ziyaretine gittiğinde yangın haberini aldığını söyledi.

Hemen eve geldiğini aktaran Aljasem, "Evi alevlerin içinde bulduk. Eve girmeye çalıştık ama saçlarım ve kolum yandı. Evin kapısını açınca sanki bir basınç varmış gibi alevler bir anda dışarı fırladı. Sonra bağırıp çağırıp yardım istedik. Türkçe bilen arkadaşım var. O aklıma geldi ve onu aradım. Sonra ambulans, itfaiye geldi." diye konuştu.

Diyabet hastası olduğunu belirten Aljasem, "Orada kötü olmuşum ve beni hastaneye kaldırmışlar. Allah'ın verdiklerine de aldıklarına da şükrediyoruz. Allah'ın takdiri böyleymiş." dedi.

Yangında 2 çocuğunu kaybeden Amir Aljasem'in amcasının oğlu Muhammed El Muheymid de İstanbul'da yaşadığını, yangın haberini alınca Bursa'ya geldiğini söyledi.

Yaşanan durumun çok üzücü olduğunu belirten Muheymid, "Yangında evde kimisi 5, kimisi 10, kimisi de 15 kişinin olduğunu söyledi. Gelen haberlere inanamadık. Geldik, gördük maalesef çok üzücü bir haber. Allah kimsenin başına vermesin." ifadelerini kullandı.

Muheymid, Amir Aljasem'in Suriye'den 2015'te, Hüseyin Aljasem'in ise 2017 yılında geldiğini kaydetti.

- Olay

Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde bir evde sobanın bacasından çıkan kıvılcımların eşyaları tutuşturmasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.

İçeride mahsur kalan anne Amina Eltaha Elmuse (31), çocukları Yasir (1), Ahmed (4), Gerem (6), Merem (9), Ali (10) ve Muhammed Aljasem (3) ile evde misafir olarak bulunan yeğenleri Ahmed (10) ve Ali El Cesim (11) hayatını kaybetmişti.

Yangın başladığında evde bulunmayan ve sonradan gelerek ailesini kurtarmaya çalışan baba Hüseyin Aljasem ile binanın son katında yaşayan 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmış, tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.





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