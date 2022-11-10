Bursa'da "3. Kitap Günleri" 18 Kasım'da başlayacak

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BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği "Kitap Günleri" etkinliği, 18-27 Kasım'da yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önde gelen yayınevleri, sahafları ve yazarlarının katılacağı organizasyon, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kitapseverlere 10 gün boyunca hizmet verecek etkinlik, Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılına ithaf edildi.

Ayrıca, Bursa'nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olması münasebetiyle Türk dünyasından yazarların da etkinliğe gelmesi öngörülüyor.

Bursa'nın yaşayan değerlerinden Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile Güney Amerika edebiyatının önemli kalemlerinden Arjantinli yazar Carlos Maria Dominguez'in onur konuğu olarak katılacağı programda, birçok etkinlik düzenlenecek.

120'yi aşkın yayınevinin katılacağı ve 50'ye yakın söyleşinin gerçekleşeceği kitap günlerinde, Atilla Dorsay, Bekir Develi, Beşir Ayvazoğlu, Beyhan Budak, Bircan Yıldırım, İlber Ortaylı, Mete Yarar, Nurullah Genç, Sadettin Ökten, Saniye Bencik Kangal, Serdar Tuncer, Varol Yaşaroğlu ve Yusuf Kaplan gibi birçok önemli isim de okurlarıyla buluşacak.​​​​

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