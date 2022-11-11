Harmancık'ta Milli Ağaçlandırma Günü'nde 1000 fidan toprakla buluşturuldu

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BURSA (AA) - Bursa'nın Harmancık ilçesinde "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidan dikimi yapıldı.



Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Geleceğe Nefes Ol" fidan dikim kampanyası kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe Bursa Uludağ Üniversitesi Harmancık Meslek Yüksekokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katıldı.



Harmancık Kaymakamı Esma Atasever ve Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, Meyran Dağı mevkisinde öğrencilerle 1000 fidanı toprakla buluşturdu.



Atasever ve Ataş, etkinliğe katılanlara kek ve meyve suyu ikram etti, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

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