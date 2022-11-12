Şehit Astsubay Emre Sevinç'in zeybek oynarken çekilen görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü

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BURSA (AA) - Pençe-Kilit Operasyonunda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in görev yaptığı bir bölgede zeybek oynarken çekilen videosu, arkadaşları tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in (28) zeybek oynarken çekilen görüntüsü kısa sürede yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Sosyal medyada yer alan görüntüler birçok kişinin beğenisini kazanırken görüntülerin altına duygusal yorumlar yapıldı.

Şehidin cenazesi bugün Harmancık ilçesinde toprağa verilecek.

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