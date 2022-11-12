Bursa'da kırsal mahalle sakinleri cep telefonu ve internet sorununun çözülmesini istiyor

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Bayırköy Mahallesi'nde şebeke sinyali olmadığı için cep telefonlarını ve interneti kullanamayan vatandaşlar, GSM firmalarına çağrıda bulundu.

İlçe merkezine 22 kilometre uzaklıkta vadide kurulu mahallenin sakinleri, cep telefonlarıyla görüşme yapabilmek ve internete girebilmek için az bir bölgede sinyale ulaşabiliyor.

Bayırköy Muhtarı Abdi Ildız, gazetecilere, cep telefonlarını kullanmak için sinyal olan yüksek alanlara, caminin minaresine çıktıklarını söyledi.

Köylülerin tarım ve hayvancılığın yanı sıra nakliye işiyle uğraştığını belirten Ildız, şöyle konuştu:

"15 yıldır en büyük sıkıntımız telefon. Nerelere başvurduysam bir sonuç alamadım. 2017'de evrensel çalışma adı altında bir çalışma başladı, yarım kaldı ve şu anda da programdan silinmiş vaziyette. Nereye başvuracağımı bilemiyorum. Köyümüz 60 hane fakat yaz gelince 400 nüfusa çıkıyor. Orhangazi Taşıyıcılar Kooperatifinde 60 aracımız var ve çocuklarımıza ulaşmakta zorluk çekiyoruz. Bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyorum."

Ildız, GSM firmalarına çağrıda bulunarak bölgeye baz istasyonu kurulmasını talep etti.





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