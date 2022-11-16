MHP Bursa İl Başkanlığı seçim hazırlıklarına başladı

BURSA (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa İl Başkanlığı seçim hazırlıkları kapsamında tüm sandık müşahitlerini belirleyerek, 17 ilçede eş zamanlı olarak bilgilendirme eğitimlerine başladı.

MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 17 ilçede eş zamanlı başlatılan bilgilendirme programları kapsamında yaklaşık 8 bin sandık görevlisine eğitim verilecek. 3-4 ay sürmesi beklenen eğitimlerde alanında uzman avukatlar, sandık güvenliği için müşahitlere dikkat edilmesi gereken hususlara yönelik bilgilendirecek.

Ayrıca, tüm sandık müşahitlerine MHP İl Başkanlığı tarafından hazırlanan "2023 Genel Seçimleri'ne Doğru Sandık Görevlileri Bilgilendirme Kitapçığı" dağıtılacak.

Sandık görevlilerine tüm seçim sürecini ve görevlerini adım adım açıklayan kitapçık, sandık müşahitlerinin konu hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olmasını ve sandık güvenliğinin tesisini sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı, 2023 seçimlerinin ülke açısından bir kader seçimi olduğunu bildirdi.

Bu seçimlerde vatandaşın sandığa yönelmesi ve özellikle de sandık güvenliğinin ayrı bir önem arz ettiğini belirten Kalkancı, şunları kaydetti:

"MHP, her seçimde olduğu gibi 2023’te de sandık güvenliği açısından üzerine düşen tüm sorumluluğu üstlenmiş ve bunu eksiksiz bir şekilde yerine getirmek için çalışmalara başlamıştır. Bu bağlamda il genelindeki tüm sandıklarda müşahitlerimizi belirledik. Bir plan ve program dahilinde yapılan hazırlıklar kapsamında sandık görevlilerimizin eğitimi için teşkilatımız üyesi avukatlar görevlendirildi. 17 ilçemizde eş zamanlı bilgilendirme toplantıları başladı ve devam ediyor. Öte yandan sandık müşahitlerimize yönelik oy kullanma ve sonrasındaki süreci anlaşılır kılan ve ayrıntılarıyla ele alan bir bilgilendirme kitapçı hazırladık. Eğitimlerin sonunda tüm müşahitlerimiz, görevine ilişkin farkındalıkla her bir oyun yerini bulması adına üstüne düşen görevi hakkıyla yerine getirecektir. Bu noktada şimdiden tüm parti teşkilatımıza, müşahitlerimize ve eğitimlerde emek veren avukatlarımıza teşekkür ediyorum."

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