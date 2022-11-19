Uludağ'daki telesiyejlerde olası mahsur kalmaya yönelik tatbikat düzenlendi

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BURSA (AA) - Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'daki pistlerde bulunan telesiyejlerde tatbikat gerçekleştirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma timlerince Cennetkaya, Tutyeli, Kuşaklıkaya ve Maden pistlerinde tatbikat yapıldı.

Senaryo gereği pistlerdeki telesiyejlerde mahsur kalanların kurtarıldığı tatbikata 12 jandarma personeli katıldı.

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