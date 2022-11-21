Hülya Koçyiğit, Bursa'da şehit ailesini ziyaret etti

BURSA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in Bursa'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Koçyiğit ve Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın eşi Ayşegül Canbolat, bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu 11 Kasım'da şehit olan Sevinç'in Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'ndeki babaevine geldi.

Baba Mehmet Sevinç ve aile bireyleriyle görüşen Koçyiğit ve Canbolat, başsağlığı dileklerini iletti.

Hülya Koçyiğit, evden ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit Emre Sevinç'in ailesinin yanında olmak, yalnız olmadıklarını hissettirmek için geldiklerini söyledi.

Ne zaman bir şehit haberi gelse yüreğinin yandığını belirten Koçyiğit, şöyle konuştu:

"Astsubayımızın, şehidimizin son görüntüleri gözümün önünde. Kalleş bir terör kurşunuyla onu kaybettik. Ama 'Şehitler ölmez' diyoruz hep beraber. Onlar canlı ve Allah huzurunda da en mübarek, en yüksek mertebede. Ailenin bu onurlu, gururlu duruşu beni de teselli etti. Bu bir taziye. Allah rahmet eylesin. Kahramanca ülke topraklarını müdafaa eden bu evlatlarımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz zaman zaman hak etmedikleri iftiralarla karşılaşıyorlar. Türk ordusuna atılan iftira son zamanlarda, 'Kimyasal silah kullanarak karşı tarafı taciz etti' diye. Bu iftiralar karşısında bir kez daha kınıyorum, utanıyorum. Gerçek değil biliyoruz. Nice şehit verdik. Bu son olsun diyoruz her defasında. Dilerim bu sondur."

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