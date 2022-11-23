BUDO seferlerinden bazıları iptal edildi

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BURSA (AA) - Bursa-İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden 6'sı, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), saat 13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

BUDO'nun saat 16.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

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