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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa 6. Uluslararası Blok Mermer Fuarı başladı

AA

Bursa 6. Uluslararası Blok Mermer Fuarı başladı

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ve Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneğinin (MADSİAD) işbirliğiyle düzenlenen Bursa 6. Uluslararası Blok Mermer Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı.

TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarın açılışında, Kovid-19 salgını nedeniyle 2019'da ara vermek zorunda kaldıkları organizasyonda 3 yıl aradan sonra yeniden alıcılarla firmaları buluşturduklarını söyledi.

Fuaye alanı, açık sergileme alanı ve 6 salonun tamamen dolduğunu belirten Ersözlü, şöyle konuştu:

"50 bin metrekarelik sergileme alanında birbirinden değerli 200 firma fuara iştirak ediyor. Türkiye'nin hemen hemen tüm coğrafyalarından ve sektörün önemli olan şehirlerinden katılım var. Fuar kapsamında birbirinden değerli taşlar ilk kez görücüye çıkıyor. Fuarımızın ülkemizin ihracatına katkı sağlaması en büyük hedefimiz. Bu önemli etkinlikte yurt içi ve yurt dışındaki firmalar birbirleriyle işbirliği yapacaklar. Fuarın son gününe kadar yoğun bir katılım bekliyoruz. Fuarın son gününe kadar özellikle yurt dışından iş insanlarının yoğun bir şekilde geldiğini göreceğiz. Şu anda farklı coğrafyalardan yaklaşık 1200 iş insanı davetli."

- "Bu ülkenin 5 milyar metreküp rezervi var"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da bu fuarın dünya çapında çok önemli bir konumda olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin mermer bakımından zengin olduğunu vurgulayan Burkay, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin 5 milyar metreküp rezervi var. Dünya mermer kapasitesinin yüzde 40'ı bu coğrafyada. Burası mermer ülkesi. Bizim tarım en başta olmazsa olmazımız. Ardından turizmi, hizmet sektörünü, teknolojiyi, sanayi, madeni koyabilirsiniz. Artık Türk iş dünyası geçmişle mukayese edildiğinde bunları modern dünyanın yaptığının çok daha ötesinde yapabilecek hem bilgi birikimine hem de kapitale sahip. Bütün sektörlerde ve madencilik sektöründe de iyi örnekler artık ülkemizde başladı. Bu bizim en büyük gücümüz. 200 milyon dolarlardan neredeyse 2,5 milyar dolarlara geldi sektör. Bunu çok daha öteye taşıyacağız. Kamuoyundaki algımızı düzelterek çok daha iyi noktalara hep beraber götüreceğiz. 800 maden ocağımız, 1500'ün üzerinde şirketimiz var. 7 bin irili ufaklı atölye bu sektörde Türkiye ekonomisine ciddi bir katkı koyuyor."

MADSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Efendioğlu da Bursa 6. Uluslararası Blok Mermer Fuarı'na 2 bin tırla 2 bin 200 blok mermer getirildiğini belirterek, "Bu mermerlerin piyasa değeri 8 ila 10 milyon dolar. Böylesine büyük bir ticaret hacmi, döviz anlamında da ülkemize büyük katkılar sağlayacaktır." dedi.

Protokol üyeleri, kurdeleyi kesip açılışını yaptıkları fuarda salonları gezerek mermerleri inceledi.

Açılış törenine, Bursa Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Demir ve iş insanları katıldı.

Fuar, 26 Kasım Cumartesi gününe kadar 10.00-18.30 saatlerinde gezilebilecek.

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