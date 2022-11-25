BBDSO'dan "Öğretmenler Günü Konseri"

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BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasınca (BBDSO) düzenlenen "Öğretmenler Günü Konseri"nde keman sanatçısı Roman Kim sahneye çıktı.



Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, konuk orkestra şefi Naci Özgüç yönetti.

Gecede sahneye çıkan keman sanatçısı Roman Kim, "Keman Konçertosu" ve "Fındıkkıran Bale Süit" gibi eserleri BBDSO eşliğinde seslendirdi.

Konser sonunda Roman Kim, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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