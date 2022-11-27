Bursa Millet Bahçesi girişindeki metal harflerin çalınmasıyla ilgili davada gerekçeli karar açıklandı

BURSA (AA) - Bursa Millet Bahçesi girişinde bulunan mermer sütundaki bazı harfleri çaldıkları iddiasıyla 2 sanığın yargılandığı davanın gerekçeli kararı açıklandı.

Bahçenin girişinde bulunan "Millet Bahçesi" yazısından bazı harflerin çalınmasıyla ilgili sanık Murat Y'nin 3, Semih A'nın ise 6 yıl hapis cezasına çarptırıldığı hükmün gerekçesi taraflara tebliğ edildi.

32. Asliye Ceza Mahkemesinin kararına göre, 21 Aralık 2021'de müşteki Bursa Büyükşehir Belediyesine ait Millet Bahçesi'nin önünden sanık Semih A'nın kullandığı aracın yol kenarında durduğu, sağ ön koltuktan inen sanık Murat Y'nin bahçe içerisinde yer alan ve üzerinde "Millet Bahçesi" yazılı olan mermer blokun yanına giderek "M" harfini bulunduğu yerden söktüğü ve onu bekleyen sanığın aracına binerek uzaklaştıkları belirtildi.

Bunun üzerine başlatılan soruşturma sonucunda sanık Murat Y. savunmasında, bu olaydan sonraki gün, aynı yerden iki harf daha aldığını, ertesi gece yine 2 ya da 3 harf daha kopardığını belirttiği ve bu beyana dayalı olarak her iki sanık hakkında "zincirleme şekilde hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçlarından cezalandırılmaları istemiyle davası açıldığı kaydedildi.

Kararda, katılan belediye tarafından dosyaya ibraz edilen CD görüntülerinin incelenmesinde yalnızca olay gününe ait görüntü kaydının olduğu, bu görüntülerde aynı gece saat 03.14 sıralarında sanık Murat Y'nin tek başına "M" harfini sökmeye çalıştığı ancak sökemeden ayrıldığı, saat 05.41 sıralarında ise sanık Semih A'nın aracıyla gelerek bu harfi söktüğü ve olay yerinden ayrıldıklarının anlaşıldığı yer aldı.

Sanıkların tüm dosya kapsamından sadece M harfini çaldıklarının sabit olduğu, sanık Murat Y'nin savunmasında bu harfi O.K'ye sattığını belirttiği, her ne kadar O.K'nin, Murat Y'nin kendisine 3 harf getirdiğini belirterek bu harfleri iade ettiği belirtildi. Ancak, belediyeye kolluk görevlileri tarafından O.K'den alınarak teslim edilen "S", "E" ve "T" harflerinin çalınan harfler olmadığı ve bu harflerin belediyeye iadesinin gerçekleşmediğinin anlaşıldığı, mahkemece de sanıkların "M" harfini hırsızlığını kabul edilerek cezalandırılmalarına karar verildiği, belediyeye 3 harfin iade edildiğinin anlaşıldığı, bu sebeple soruşturma aşamasında harflerin aynen iade edilmediğinin ve zararın soruşturma aşamasında giderilmediğinin kabul edildiği aktarıldı.

Dosya kapsamında değer tespit tutanağına göre, suça konu pirinç harflerin tanesinin yaklaşık maddi değerinin 470 lira olduğunun tespit edildiği, çalındığı iddia olunan 8 harfin toplam maddi değeri olan 3 bin 760 liranın sanık Murat Y. tarafından zararın tazmin suretiyle karşılandığı ve etkin pişmanlık koşullarının kovuşturma aşamasında oluştuğu kabul edilerek cezasında indirim yapıldığı belirtildi.

Kararda, "nitelikli mala zarar verme" suçu yönünden yapılan değerlendirmede ise dosya arasında bulunan görgü tespit tutanağına göre harflerin çalındığı mermer blokta herhangi bir zarar ziyan olmadığının tespit edildiği, bu sebeple sanıkların bu suçtan beraatine karar verildiği bildirildi.

Bu kapsamda, sanık Murat Y'ye, gece vakti sayılan zaman diliminde işlediği "kamu hizmetine tahsis edilen ve tahsis gereği açıkta bırakılan eşya hakkında nitelikli hırsızlık" suçu nedeniyle hükmedilen 6 yıl hapis cezasının, harflerin masrafını karşılayarak etkin pişmanlıkta bulunduğu gerekçesiyle 3 yıla indirildiği, sanık Semih A'nın da aynı suç nedeniyle 6 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, cezasında indirim uygulanmadığı kaydedildi.

Murat Y'nin avukatı Burak Bilgin, AA muhabirine, karara yönelik istinaf kanun yoluna başvurduklarını ve adaletin tecelli edeceğine inandıklarını söyledi.

Bursa'da 21 Aralık 2021'de araçla gelerek Millet Bahçesi'ndeki mermer üzerinde yer alan "M" harfini çaldıkları ve sattıkları iddia edilen Murat Y. ve Semih A. hakkında "kamu malına zarar verme", "tahsis gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" ve "kamu hizmetine tahsis edilmiş eşya hakkında hırsızlık" suçlarından dava açılmıştı.

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