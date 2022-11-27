Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

AA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Erşan Kartal, Alper Altuğ Köselerli, Yiğit Gönültaş

TOFAŞ: Berk Uğurlu 7, Williams 2, Braimoh 9, Toure 17, Milaknis, Emre Tanışan 7, Tevfik Akdamar, Berke Büyüktuncel 8, Ennis 28, Mustafa Kurtuldum

Gaziantep Basketbol: Hammonds 23, Dotson 21, Can Uğur Öğüt 8, Frankamp 19, Muhsin Yaşar 4, Metin Türen 3, Birkan Batuk, Hanlan 4, Carmichael 6

1. Periyot: 18-23

Devre: 42-35

3. Periyot: 64-64

5 faulle çıkanlar: 37.19 Hanlan, 38.58 Can Uğur Öğüt (Gaziantep Basketbol)


BURSA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Gaziantep Basketbol, deplasmanda TOFAŞ'ı 88-78 yendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnegölspor - Amedspor: 0-2
YEREL HABERLER İnegölspor - Amedspor: 0-2
Bursa Millet Bahçesi girişindeki metal harflerin çalınmasıyla ilgili davada gerekçeli karar açıklandı
YEREL HABERLER Bursa Millet Bahçesi girişindeki metal harflerin ...
Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş dernek başkanlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş dernek ...
'Millet Bahçesi' tabelasından harf hırsızlığına hapis cezası
YEREL HABERLER 'Millet Bahçesi' tabelasından harf hırsızlığına hapis ...
Bursa'daki kazada ölü sayısı 2'e çıktı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Bursa'daki kazada ölü sayısı 2'e çıktı (2)- Yeniden
Bursa'daki kazada ölü sayısı 2'e çıktı
YEREL HABERLER Bursa'daki kazada ölü sayısı 2'e çıktı
Bursa'da 3 katlı metruk binada yangın
YEREL HABERLER Bursa'da 3 katlı metruk binada yangın
(Görüntülü) BURSA&#039;DA 3 KATLI METRUK BİNADA YANGIN
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA'DA 3 KATLI METRUK BİNADA ...
Bursa'da üç katlı binada çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Bursa'da üç katlı binada çıkan yangın söndürüldü
(Görüntülü) KAZANIN ARDINDAN TEKME VE YUMRUKLU KAVGA KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAZANIN ARDINDAN TEKME VE YUMRUKLU KAVGA ...
KAZANIN ARDINDAN TEKME VE YUMRUKLU KAVGA KAMERADA
YEREL HABERLER KAZANIN ARDINDAN TEKME VE YUMRUKLU KAVGA KAMERADA
Kazanın ardından tekme ve yumruklu kavga kamerada
YEREL HABERLER Kazanın ardından tekme ve yumruklu kavga kamerada
(Görüntülü) YILIN İLK KAR YAĞIŞINI İZLEMEK İÇİN ÇIKTIKLARI YAYLADA MAHSUR KALAN AİLE KURTARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) YILIN İLK KAR YAĞIŞINI İZLEMEK İÇİN ...
Bursa'da yılın ilk kar yağışını izlemek için çıktıkları dağda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Bursa'da yılın ilk kar yağışını izlemek için ...
Yılın ilk kar yağışını izlemek için çıktıkları yaylada mahsur kalan aile kurtarıldı
YEREL HABERLER Yılın ilk kar yağışını izlemek için çıktıkları ...
Bursa'daki Artvinliler birlik ve beraberlik gecesinde buluştu
YEREL HABERLER Bursa'daki Artvinliler birlik ve beraberlik gecesinde ...
Harmancık Belediye Başkanı Ataş, voleybolcu gençlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Harmancık Belediye Başkanı Ataş, voleybolcu gençlerle ...
Bursa'da amatör ligdeki olaylı maçta biri polis iki kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da amatör ligdeki olaylı maçta biri polis iki ...
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
KADEM "ısrarlı takip" suçuyla ilgili farkındalık çalışması başlattı
YEREL HABERLER KADEM "ısrarlı takip" suçuyla ilgili farkındalık ...
Bursa'da yaralı halde bulunan sahipsiz köpek tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Bursa'da yaralı halde bulunan sahipsiz köpek tedavi ...
(Görüntülü) ÇAYI GEÇ GETİRDİ DİYE TABANCAYLA VURAN ŞÜPHELİ, TORUNU ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÇAYI GEÇ GETİRDİ DİYE TABANCAYLA VURAN ...
Çayı geç getirdi diye tabancayla vuruldu (2)
YEREL HABERLER Çayı geç getirdi diye tabancayla vuruldu (2)
(Görüntülü) ÇAYI GEÇ GETİRDİ DİYE TABANCAYLA VURULDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÇAYI GEÇ GETİRDİ DİYE TABANCAYLA VURULDU

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.