Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

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Salon: TOFAŞ

Hakemler: Erşan Kartal, Alper Altuğ Köselerli, Yiğit Gönültaş

TOFAŞ: Berk Uğurlu 7, Williams 2, Braimoh 9, Toure 17, Milaknis, Emre Tanışan 7, Tevfik Akdamar, Berke Büyüktuncel 8, Ennis 28, Mustafa Kurtuldum

Gaziantep Basketbol: Hammonds 23, Dotson 21, Can Uğur Öğüt 8, Frankamp 19, Muhsin Yaşar 4, Metin Türen 3, Birkan Batuk, Hanlan 4, Carmichael 6

1. Periyot: 18-23

Devre: 42-35

3. Periyot: 64-64

5 faulle çıkanlar: 37.19 Hanlan, 38.58 Can Uğur Öğüt (Gaziantep Basketbol)





BURSA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Gaziantep Basketbol, deplasmanda TOFAŞ'ı 88-78 yendi.

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