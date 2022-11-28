Osmangazi Halk Eğitimi Merkezince enstrüman ve müzik kurslarında eğitim sürüyor

BURSA (AA) - Osmangazi Halk Eğitimi Merkezince Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesinde açılan enstrüman ve Türk halk müziği kursları sürüyor.
Kurs faaliyetlerini yerinde inceleyen Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Köse, merkezin pek çok farklı alanda sürdürdüğü faaliyet alanlarından birinin de müzik ve gösteri sanatları olduğunu ifade etti.
Proje okulu olan Mihraplı Abdülkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesinde de bağlama, darbuka, kanun, keman, klasik gitar, ney ve Türk halk müziği kurslarının açıldığını aktaran Köse, sanatsal alanda çok sayıda öğrencinin yetişmesine katkı sağladıklarını belirtti.
Okul müdürü Yunus Akkoç da proje okulu olarak hedeflerine ulaşmada Osmangazi Halk Eğitimi Merkezinin desteğini daima gördüklerini kaydetti.