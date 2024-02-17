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        Bursa'da otomobiliyle çarptığı yayanın ölümüne neden olan yaralı sürücü, tedavisi sonrası tutuklandı

        BURSA'nınOrhangazi ilçesinde yolun karşısına geçen Hüner Koyuncu'ya (69) çarparak ölümüne neden olduğu kazada, eşi ve kızıyla yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Özcan (56), kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı. Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Yalova yolu üzerinde meydana geldi. Orhangazi'den Yalova istikametine seyir halinde olan Mehmet Özcan 16 AHP 882 plakalı otomobiliyle, ana yolda karşıya geçmek isteyen Hüner Koyuncu'ya çarptı. Otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki trafik levhalarına ve Erdem Aytunç'un (35) kullandığı 16 AZT 286 plakalı kamyona arkadan çarparak durdu. Kazada yaya Koyuncu ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü Mehmet Özcan ile eşi Nuray Özcan (47) ve kızı Selin Özcan (23) araç içinde sıkıştı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hüner Koyuncu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, araç içindeki yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastanede tedavi altına alınan Hüner Koyuncu, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Sıkıştığı araçtan çıkarıldıktan sonra kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mehmet Özcan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 15:02 Güncelleme: 17.02.2024 - 15:05
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        Bursa'da otomobiliyle çarptığı yayanın ölümüne neden olan yaralı sürücü, tedavisi sonrası tutuklandı
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        BURSA'nınOrhangazi ilçesinde yolun karşısına geçen Hüner Koyuncu'ya (69) çarparak ölümüne neden olduğu kazada, eşi ve kızıyla yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Özcan (56), kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı. Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Yalova yolu üzerinde meydana geldi. Orhangazi’den Yalova istikametine seyir halinde olan Mehmet Özcan 16 AHP 882 plakalı otomobiliyle, ana yolda karşıya geçmek isteyen Hüner Koyuncu'ya çarptı. Otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki trafik levhalarına ve Erdem Aytunç'un (35) kullandığı 16 AZT 286 plakalı kamyona arkadan çarparak durdu. Kazada yaya Koyuncu ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü Mehmet Özcan ile eşi Nuray Özcan (47) ve kızı Selin Özcan (23) araç içinde sıkıştı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hüner Koyuncu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, araç içindeki yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastanede tedavi altına alınan Hüner Koyuncu, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Sıkıştığı araçtan çıkarıldıktan sonra kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mehmet Özcan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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