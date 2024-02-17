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MarmaraDenizi'nde batan gemide kaybolan 6 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Dalgıçların arama çalışmaları sürüyor.
MarmaraDenizi'nde batan gemide kaybolan 6 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Dalgıçların arama çalışmaları sürüyor.
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