Bursa'da 14 yıllık Parkinson hastası ameliyatla sağlığına kavuştu

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BURSA (AA) - Bursa'da 2008 yılından bu yana Parkinson hastalığıyla mücadele eden hastaya "derin beyin stimülasyonu" (beyin pili takılması) ameliyatı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen beyin pili ameliyatlarına yeniden başlandı.

Türkiye'de sayılı hastanelerde yapılabilen ameliyat, 38 yaşındaki Ali Şen'e başarıyla uygulandı.

Operasyonun ardından pil açılımı için hastaneye gelen Şen, ameliyatı yapan Beyin Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Selahattin Biçer ve Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Büyükkoyuncu Pekel tarafından muayene edildi. Herhangi bir yan etki görülmeyince hastanın pil açılımı gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Nilüfer Büyükkoyuncu Pekel, daha önce başka hastanelerde tedavi gören hastayı, semptomların kontrol altına alınamaması ve "diskinezi" adı verilen hareket bozukluklarının ortaya çıkması üzerine ileri evre tedaviler bakımından değerlendirdiklerini bildirdi.

Pekel, iki nöroloji uzmanı, bir psikiyatri hekimi ve bir beyin cerrahından oluşan ekibin incelemeleri sonucu ameliyat kararı alındığını belirterek, "Bu ameliyatlar 2018-2020 yıllarında hastanemiz bünyesinde başarı ile gerçekleştiriliyordu. Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz ameliyatlara kasım ayı itibarıyla yeniden başladık. Bundan sonrasında ihtiyacı olan hastalarımıza ameliyatlar aktif bir şekilde yeniden yapılacaktır." ifadesini kullandı.

Ali Şen ise yaklaşık 14 yıldır Parkinson hastalığıyla mücadele ettiğini anlattı.



Sol bacağında çok kasılma olduğunu, titremesinin de bulunduğunu aktaran Şen, şunları kaydetti:

"Titreme ilaçlar sayesinde zamanla azaldı ama bu kasılmalar yüzünden çok zor durumda kalıyordum. Nilüfer hoca sayesinde beyin pili operasyonu geçirdim. Kasılmalar yok derecesinde artık. Sabah kalktığımda donuk oluyordum, adım atamıyordum. Gün içinde kasılmalardan yürüyemiyordum. Çok fazla kasılmalar vardı. Ameliyat gayet iyi geçti. Şimdi daha iyiyim."





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