İnegöl'de kış lastiği uygulamaları başladı

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BURSA (AA) - Bursa’nın İnegöl ilçesinde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamaları başladı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, ilçenin giriş noktalarında ve İnegöl-Alanyurt yolunda denetimler gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında araçlar tek tek durdurularak lastikleri kontrol edildi.

Denetimler kapsamında yaklaşık 60 aracın lastiklerine bakılarak, 7 araç sürücüsüne kış lastiği uygulamasına riayet etmedikleri için 1152 lira ceza kesildi.

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