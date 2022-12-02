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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da özel öğrencilerden Dünya Engelliler Günü programına gelen ailelerine sürpriz konser

AA

Bursa'da özel öğrencilerden Dünya Engelliler Günü programına gelen ailelerine sürpriz konser

BURSA (AA) - Bursa’nın İnegöl ilçesinde ortaokulda eğitim gören özel öğrenciler, öğretmenlerinin yardımıyla aileleri için sürpriz konser düzenledi.

Dr. Emin Acar İmam Hatip Ortaokulundaki 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri için öğrenci velileri davet edildi.

Program akışından haberdar edilmeyen veliler, özel eğitim gereksinimli öğrencilerin sahneye çıkmasıyla şaşkınlık yaşadı.

Öğretmenlerinin desteğiyle hazırladıkları konserde şiir, şarkı ve türküleriyle etkinliğe renk katan öğrenciler, daha sonra hep birlikte sahneye çıkarak "Hayat Bayram Olsa" şarkısını seslendirdi.

Etkinliğe katılan velilerden Nezim Osman, AA muhabirine, programın güzel olduğunu söyleyerek, öğretmenlere özel öğrencilere ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Mustafa Tokay ise duygulu anlar yaşadığını anlatarak, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Özel çocuklarımızın böyle sevinçli olması bizim için mutluluk verici bir şey. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Allah yardımcımız olsun inşallah. Allah böyle öğretmenlerimizi de başımızdan eksik etmesin." diye konuştu.

Bir başka veli Havva Aygün de özel öğrencilerle gurur duyduğunu anlatarak, bu tür etkinliklerin devam etmesi temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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