Bursa'daki uçak kazasında ölen pilot son yolculuğuna uğurlandı

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BURSA (AA) - Bursa'da tek motorlu uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilotun cenazesi toprağa verildi.

Bursa Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen pilot Hakan Köksal'ın cenazesi, Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'ndeki Çalıkhalil Mahalle Camisi'ne getirildi.

Köksal'ın cenazesi, ailesi, yakınları ve vatandaşların katılımıyla ikindi namazını müteakip kılınan namaz sonrası Çalı Mezarlığı'nda defnedildi.

Evli ve 3 çocuk babası Köksal'ın, Sakarya'ya uçuşunu, 4 kişilik uçak lisansı almak için yaptığı öğrenildi.

Bursa'daki Yunuseli Havaalanı'ndan kalkıp Sakarya'nın Pamukova ilçesine inen Yunuseli Sportif Havacılık Derneği Başkanı Hakan Köksal (54) yönetimindeki Bristell B23LE tipi tek motorlu çok hafif hava aracı (ultralight), yeniden havalanmasının ardından geldiği kentte Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali sahasına düşmüştü. Genel havacılık maksatlı gerçekleştirilen uçuş sırasındaki kazada Köksal ile uçaktaki Burcu Sağlam (22) hayatını kaybetmişti.

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