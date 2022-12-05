Bursa Devlet Tiyatrosunun "Meraki" oyunu Elazığ ve Malatya'da sahnelenecek

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BURSA (AA) - Bursa Devlet Tiyatrosunun "Meraki" oyunu Elazığ ve Malatya'da perde açacak.



Bursa Devlet Tiyatrosundan yapılan açıklamaya göre, Ahmet Vefik Paşa'nın doğumunun 200. yıl dönümü dolasıyla sahnelenen "Meraki", 6-7 Aralık'ta saat 20.00'de Elazığ Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde, 9 Aralık saat 20.00, 10 Aralık saat 14.00 ve 20.00'de ise Malatya Sabancı Kültür Sitesi Sahnesinde tiyatroseverlerle buluşacak.

Mert Hürol'un yönettiği oyunda, Bora Özkula, Belgin Bilgin, Cenk Turan, Akif Oktay, Ayşe Dinç, Gizem Türköz, Efecan Baştürk, Erdem Erdoğan, Çağla Genç Özkaymak, Orhan Ergün, Ferhun Yılmaz ve Zeynep Yılmaz rol alıyor.

Bu arada Bursa Devlet Tiyatrosu, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde 6-10 Aralık saat 20.00'de "Othello", Feraizcizade Oda Tiyatrosu Sahnesi'nde 8-10 Aralık saat 18.00'de "Uçurtmanın Kuyruğu" oyunlarını sahneleyecek.

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