Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın babasının cenazesi defnedildi

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BURSA (AA) - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın 82 yaşında yaşamını yitiren babası Hacı Hüseyin Dündar'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hacı Hüseyin Dündar'ın cenazesi Yunanistan'ın Gümülcine Dündarlı Köyü'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Başkan Dündar'ı telefonla arayarak taziyede bulundu.

Cenaze törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Rodop Bölgesi Milletvekili İlhan Ahmet, Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Konsolosu Neslihan Altay, Muavin Konsolos Barış Çulha, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif, Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, Osmangazi Belediyesi bürokratları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.



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