Bursa'da tefecilik ve yağma operasyonunda 7 zanlı yakalandı

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BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen tefecilik ve yağma operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kentte "tefecilik", "yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksuna kılma" suçlarını işledikleri belirlenen zanlılara yönelik soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 7'si yakalandı.



2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

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