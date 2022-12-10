Bursa'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde refüjdeki bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Batuhan Kılıç (21) idaresindeki 16 CED 35 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Süleymaniye alt geçidinde refüjdeki bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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