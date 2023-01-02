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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da zift deposunda çıkan yangın söndürüldü

AA

Bursa'da zift deposunda çıkan yangın söndürüldü

BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki zift deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Cumalıkızık Caddesi'ndeki Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait zift deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, doğalgaz, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin depodaki soğutma işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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