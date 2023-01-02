Bursa'da zift deposunda çıkan yangın söndürüldü

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BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki zift deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Cumalıkızık Caddesi'ndeki Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait zift deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, doğalgaz, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin depodaki soğutma işlemleri sürüyor.

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