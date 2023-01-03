İnegöl'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında çıkan yangın söndürüldü

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında çıkan yangın hasara yol açtı.

Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'ndeki binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Binada hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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