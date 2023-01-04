Bursa’da mobilya döşeme atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

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BURSA (AA) - Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir mobilya döşeme atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgilere göre yangın, Mahmudiye Mahallesi 9. Sokak üzerinde bulunan bir mobilya döşeme atölyesinde meydana geldi. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangın nedeni ile binadan dumanlar yükselirken, atölye çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelerek yangına müdahale etmeye başlayan ekipler, yaklaşık 45 dakikalık çalışma ile yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeni ile mobilya döşeme atölyesinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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