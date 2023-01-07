İznik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

İznik Jandarma Komutanlığı görevlileri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik çalışmalar kapsamında Çakırca Mahallesi'nde bir iş yerine operasyon düzenledi.

Bu adreste yapılan aramada 20 gram kubar esrar ve 43 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli T.Y. (40), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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