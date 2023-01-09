Bursa'da kuaför işletmesine silahlı saldırı

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kuaför işletmesine silahlı saldırı düzenlendi.

Alınan bilgilere göre olay, Akhisar Mahallesi Köyiçi'nde meydana geldi.

Bölgede bulunan bir kuaföre, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, yaşanan saldırıda yaralanan olmadı.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, Olay Yeri İnceleme Ekipleri de bölgeye gelerek çalışma gerçekleştirdi.

Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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