Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, 2022 yılındaki çalışmalarını anlattı

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BURSA (AA) - Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, 2022 yılında konseyin farklı alanlarda 1500'e yakın çalışma gerçekleştirdiğini söyledi.

Orhan, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde şehirdeki medya çalışanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine yaptıkları çalışmaları anlattı.

Kent konseyinin şehirdeki birlik ve beraberliğin sağlanması noktasında çalışmalar yaptıklarını belirten Orhan, "Yaklaşık irili ufaklı bu yıl 1000 ila 1500 konuda çalışma yaptık. Bursa'ya herkesin bir şeyler katması lazım. Neler yapılırsa daha iyi olur şeklinde toplantılar yapıyoruz. Engelli meclisindeki arkadaşlarımızın raporlarıyla ilgili şikayetleri, sorunları dile getirildi. İstanbul'dan uzmanlar geldi, Ankara'dan uzmanlar geldi, Bursa'daki arkadaşlarımızla bir araya geldi. Raporlarla ilgili sorunları masaya yatırdılar. Bu yatırılan sorunlarla ilgili çözüm yolları tartışıldı ve bir rapor haline getirildi. Şimdi bu rapor ilgili bakanlığa ulaştırılıp bu konu üzerinde gerekli tedbirlerin alınması veya bu kanunla ilgili değişikliklerin yapılması noktasında bir çalışmaya imza atmış oldu. Hepimizin bir engelli adayı olduğumuzun farkında olmasını özellikle bu konu üzerinde daha hassasiyetle davranılması gerektiğini huzurunuzda halkımıza yansıtılmasını özellikle rica ediyorum." diye konuştu.

Üstün yetenekli çocuklarla ilgili bir okul kurmak istediklerini aktaran Şevket Orhan, birçok üstün yetenekli çocuğun eğitim için yurt dışına gittiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile üstün yetenekli çocukların eğitim alacağı ayrı bir okul açılması konusunda görüştüklerini de dile getiren Orhan, "Raporumuz hazır, projemiz hazır, okulun yapılmasında Büyükşehir Belediye Başkanımız söz verdi. Bunun ülkemizde olmazsa olmaz bir ihtiyaç olduğunu ısrarla söylüyorum." dedi.

Toplantıda konseyin çalışma gruplarında bulunan gönüllüler de katıldı.













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