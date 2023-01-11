Bursa'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin iddianame hazırlandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 13 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, geçen yıl 19 Ağustos'ta Emek Adnan Menderes Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde, aralarında husumet olan akraba aile bireyleri arasında çıkan kavga sonucu 4 kişinin yaralandığı, sonrasında bir kişinin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında 3'ü tutuklu 13 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, bazı sanıklar hakkında "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit", "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "mala zarar verme", "basit yaralama" ile "suçluyu kayırma" suçlarından müebbet ve çeşitli oranlarda hapis cezaları istendi.

Müşteki ve sanıkların bir kısmının amca çocukları olduğu ve aralarında Muş'ta dedelerinden miras kalan taşınmazların paylaşımından kaynaklı önceye dayalı husumet nedeniyle daha önceden gerçekleşen tehdit, hakaret, kasten yaralama iddialarıyla ilgili önceden yürütülen soruşturmaların bulunduğu iddianamede yer aldı.

İddianamede, olay günü Turgut Özal Caddesi ile Mavi Sokak kesişim yerinde bulunan pastane önündeki kaldırımda yürüyen müşteki sanık Nurhak Y'nin, yolda yürürken müşteki sanık Nihat Y'yi aracıyla geldiğini görmesi üzerine geri dönerek otomobiline bindiği, bu sırada karşı yönden gelen Nihat Y'nin aracıyla yol kenarında durmasıyla Nurhak Y'nin araçtan aldığı sopa ile onun aracına doğru koştuğu ve vurmaya başladığı belirtildi.

Nihat Y'nin sonrasında aracından indiği ve kuyumcudan çıkan müşteki sanık Eyüp Can Y, suça sürüklenen çocuk R.A. ile N.Y'nin buraya geldiği, Nurhak Y. ile tekme, tokat ve ellerinde bulunan sopalarla Nihat Y'yi darbettikleri kaydedildi.

İddianamede, Nurhak Y'nin daha sonra olay yerine gelen Yakup Y'yi hedef aldığı daha sonra ise etrafa doğru ateş ettiği, yaralanan Yakup Y'nin de elindeki cisimle Nurhak Y'ye vurmaya çalıştığı sırada yere düştüğü, diğer bazı sanık ve suça sürüklenen çocukların da yaralı haldeyken darbettiğine yer verildi.

Sanığın ayrıca olay yerine gelen Cevdet Y'nin aracına doğru iki el ateş ettiği aktarılan iddianamede, mermilerin isabet etmemesi nedeniyle bu eyleminin de teşebbüs aşamasında kaldığı, devamında bu sanıkların olay yerinden kaçtıkları, bir süre akrabalarının evinde kaldıkları ve 21 Ağustos'ta Cinayet Büro Amirliğine giderek teslim oldukları kaydedildi.

İddianamade, olaydan 2 gün sonra kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesinde hayatını kaybeden Yakup Yurdakul'un otopsi raporunda ise "Kişinin ölümünün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmalarına bağlı ekstremite ve omur kırığı ile beyin kanaması beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanması sonucu meydana gelmiş olduğunun" bildirildiği aktarıldı.

Olay yeri inceleme raporları, delil ve beyanlar değerlendirildiğinde, şüpheliler Bayram ve Yunus Y'nin azmettirmesi ile müşteki şüpheliler Nurhak Y, Eyüp Can Y. ve şüpheli Rahmi K'nin, suça sürüklenen çocuklar N.Y. ve R.A. ile beraber fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek Yakup Y'yi ateşli silah ve sopalarla öldürdükleri anlatılan iddianamede, müşteki şüpheli Nihat'ı aynı yasak niteliği haiz ateşli silah ve sopalar ile darbederek öldürmeye teşebbüs ettikleri, yine müşteki şüpheliler Taha ve Emre ile müşteki Cevdet Y'yi öldürmek amacıyla ateş ettikleri ancak silahın tutukluk yapması ve isabet ettirememeleri nedeniyle eylemlerinin teşebbüs aşamasında kaldığı belirtildi.

Öte yandan Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, olayda yer alan suça sürüklenen çocuklar N.Y. ile R.A. hakkında hazırlanan iddianame sonrası dava dosyasındaki suçun, suç tarihinin ve iddianamede anlatılan olayın aynı olduğu, her iki dosya arasında şahsi ve fiili irtibat olduğu anlaşıldığından, Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki dosyayla birleştirilmesine karar verdi.

Sanıkların yargılanmasına mart ayında başlanacak.

Geçen yıl ağustos ayında, aralarında husumet bulunan akraba ailenin fertleri, Emek Adnan Menderes Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde karşılaşmış, aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Kavgada, tabancayla ateş edilmesi sonucu Yakup Y. ve Nihat Y. ile olayla alakası olmayan Harun A. ve Naif B. yaralanmıştı.

Yaralılar, Bursa Şehir Hastanesine kaldırılmış, Yakup Y. 21 Ağustos 2022'de hayatını kaybetmişti.



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