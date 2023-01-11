Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü Masallarla Şifa Projesi Dönem Şenliği düzenledi

BURSA (AA) - Bursa'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Biriminin yürüttüğü Masallarla Şifa Projesi'nde dönem şenliği gerçekleştirildi.
Tayyare Kültür Merkezi'ndeki şenliğe, projede yer alan öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Pervin Hazar'ın koordinatörü olduğu proje kapsamında masallar ve atölye çalışmalarıyla dezavantajlı konumdaki çocukların psikososyal yönden kendilerini iyi hissedecekleri ve ifade edebilecekleri ortamlar hazırlandı.
Şenlikte, Genç Bursa Eğitim ve Sağlık Gönüllüleri Derneği de masal kahramanları organizasyonunda destek verdi.
Öğrencilere şenlik kapsamında masal kahramanları kostümü giyen görevliler masal anlattı.