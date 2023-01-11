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Salon: TOFAŞ

Hakemler: Benjamin Jimenez (İspanya), Vassilis Pitsilkas (Yunanistan), Dragan Porobic (Sırbistan)

Frutti Extra Bursaspor: Needham 13, Auguste 7, Onuralp Bitim 20, Dudzinski 18, Clemmons 19, Yiğitcan Saybir 11, Enes Taşkıran 18, Ömer Utku Al 5

Cedevita Olimpija: Ferrell 23, Radovic 4, Adams 20, Alibegovic 17, Omic 10, Rebec 1, Jeremic, Muric 15, Gnjidic 3

1. Periyot: 30-15

Devre: 55-41

3. Periyot: 80-64

Diskalifiye: 34.16 Jurica Golemac (Cedevita Olimpija Başantrenörü)





BURSA (AA) - Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nın 10. haftasında A Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımını 111-93 mağlup etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayarak dış atışlarda yüksek isabet bulan Frutti Extra Bursaspor, Dudzinski, Onuralp Bitim ve Clemmons'un etkili performansıyla çeyreği 30-15'lik skorla önde bitirdi.

İkinci çeyreğe oyuna tekrar ortak olmak için sertliği arttırarak başlayan Cedevita Olimpija, Omic ve Ferrell'den bulduğu sayılarla 16. dakikada farkı 6'ya (40-34) indirdi. Başantrenör Dusan Alimpijevic'in bu dakikada aldığı molanın ardından kontrolü tekrar eline alan Frutti Extra Bursaspor, boyalı alandan ve dış atışlardan Onuralp Bitim ile Dudzinski'den sayılar buldu ve devre arasına 55-41 önde girdi.

Açılan farkla beraber üçüncü çeyreğe sakin ve hakim bir görüntüyle başlayan Bursa temsilcisi, 24 saniyelerini verimli kullanarak, Needham ve Dudzinski ile bulduğu sayılarla farkı 23. dakikada tekrar açtı: 65-43. Bu çeyrek genelinde rotasyonu doğru sağlayarak Cedevita Olimpija'nın oyuna ortak olmasına engel olan Frutti Extra Bursaspor, final periyotuna 80-64 üstün gitti.

Son çeyrekte salonu neredeyse tamamen dolduran yeşil-beyazlı tarafların yoğun desteğini de arkasına alan Frutti Extra Bursaspor, açılan farkla beraber rakibinin skorda geri dönmesine izin vermeyerek, parkeden 111-93 galip ayrıldı.









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