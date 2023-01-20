Bursa'da alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangın söndürüldü

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BURSA (AA) - Bursa'da bir alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

Nilüfer ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'ndaki alışveriş merkezinin çatı bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye görevlileri alevleri kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Çatıda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.





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